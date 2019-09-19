Силовики обыскали налоговую в Махачкале
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в налоговую инспекцию по Ленинскому району Махачкалы. Операцию провели в рамках расследования уголовного дела о фальсификации данных в Едином государственном реестре, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.
Как уверяют в ведомстве, весной кто-то предоставил в налоговую службу ложные данные о какой-то компании.
- Это было сделано в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений: о выходе одного из участников из общества, вступлении в него другого участника и переименовании общества, - сказано в сообщении ведомства.
По этому факту открыли уголовное дело по первой части 170.1 статьи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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