Прекращены поиски пропавшего 29-летнего дагестанца

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-19T18:01:04+03:00

Родным Магомед сказал, что уехал в Хасавюрт, а друзьям - в Чечню

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Пропавший в минувшую субботу 29-летний Магомед Андалаев найден. 14 сентября вечером парень уехал в Хасавюрт, так он сказал сестре, но не вернулся в обещанное время и перестал выходить на связь. Родня забила тревогу. От друзей узнали, что Магомед, вероятно, уехал в Грозный на встречу с девушкой. Пять дней не знали о судьбе молодого жителя селения Учкент.

- Брат нашелся, - сказал сегодня брат пропавшего Марат. - Все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU