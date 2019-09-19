Прекращены поиски пропавшего 29-летнего дагестанца
Родным Магомед сказал, что уехал в Хасавюрт, а друзьям - в Чечню
Фото: соцсети
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Пропавший в минувшую субботу 29-летний Магомед Андалаев найден. 14 сентября вечером парень уехал в Хасавюрт, так он сказал сестре, но не вернулся в обещанное время и перестал выходить на связь. Родня забила тревогу. От друзей узнали, что Магомед, вероятно, уехал в Грозный на встречу с девушкой. Пять дней не знали о судьбе молодого жителя селения Учкент.
- Брат нашелся, - сказал сегодня брат пропавшего Марат. - Все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU