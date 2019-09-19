2019-09-19T18:01:04+03:00
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего 29-летнего дагестанца

Родным Магомед сказал, что уехал в Хасавюрт, а друзьям - в Чечню
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Пропавший в минувшую субботу 29-летний Магомед Андалаев найден. 14 сентября вечером парень уехал в Хасавюрт, так он сказал сестре, но не вернулся в обещанное время и перестал выходить на связь. Родня забила тревогу. От друзей узнали, что Магомед, вероятно, уехал в Грозный на встречу с девушкой. Пять дней не знали о судьбе молодого жителя селения Учкент.

- Брат нашелся, - сказал сегодня брат пропавшего Марат. - Все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24