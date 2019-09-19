Дело об аварии с участием кортежа бывшего главы Ингушетии дошло до суда

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-19T18:24:27+03:00

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В Ингушетии слушается дело о смертельном ДТП. В результате аварии погибли два человека и еще двое пострадали. Виновником считается охранник бывшего руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Авария произошла осенью 2014 года по дороге в аэропорт "Магас". Кортеж ехал со скоростью более 110 километров в час, отмечается в документах по первому заседанию суда. В аварии погибли две сестры водителя гражданской машины, он же получил серьезные травмы.

Как уверяют свидетели, Евкуров не говорил обвиняемому охраннику двигаться так быстро. Сам же обвиняемый своей вины не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU