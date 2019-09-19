2019-09-19T18:35:56+03:00
Общество

Жители Ингушетии "скинулись" и построили дом многодетной матери

Ранее Мадина с детьми ютилась в комнате общежития
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ингушетии для малоимущей матери с тремя детьми за счет пожертвований местных построили за 7 месяцев дом. Собрали почти 800 тысяч рублей!

Семья Мержоевых жила в аварийного состояния комнате в общежитии. Новоселье уже состоялось, и счастливая Мадина с детьми поблагодарила всех за помощь. Как рассказали в Ассоциации благотворительных фондов и групп республики, это уже 6 дом, отстроенный на деньги меценатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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