Сбербанк выдал аграриям на Ставрополье 19 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-19T18:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе прошел 5-й международный инвестиционный форум «АгроЮг-2019». На форуме встретились агрохолдинги, инвесторы, органы власти и банковское сообщество, чтобы обсудить инвестиционные сельскохозяйственные проекты СКФО.

Открыл форум губернатор края Владимир Владимиров. В своём обращении он отметил, что к 2024 году Ставрополье намерено увеличить экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза, достичь этой цели помогут крупные инвестпроекты, которые уже активно реализуются в крае.

В Ставропольский край Сбербанк инвестировал порядка 66 миллиардов рублей. Треть кредитного портфеля приходится на местных сельхозпроизводителей. Среди регионов СКФО ставропольские сельхозпредприятия получают основную долю финансирования. Во всех регионах СКФО аграрии получили кредиты в Сбербанке на 26 миллиардов рублей. На Ставрополье выдано 70% этой суммы - 19 миллиардов рублей.

Сбербанк одобряет на Ставрополье почти все заявки на льготные кредиты для аграриев - займы получают 91% заявителей, привел данные управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. Только в нынешнем году заключено 339 соглашений. Это 31% от всех льготных кредитов, выданных аграриям в нынешнем году.

Алексей Чванов также отметил, что за последние годы потребности клиентов изменились: бизнес ожидает, что сервисы и продукты банка помогут ему решить практические задачи, и банк трансформируется в соответствии с этим запросом. Бизнес Сбербанка уходит от модели классического провайдера финансовых услуг к модели глобальной экосистемы.

Специально для АПК Сбербанк запустил программу по поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции. Совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) Сбербанк создал акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе online-платформы Bankofbusinesspartners (Банк бизнес-партнеров). Задача акселератора – помочь выйти на международные рынки потенциальным экспортерам и компаниям, которые планируют расширить географию и ассортимент поставок.

Агропромышленный комплекс располагает колоссальным потенциалом развития и может быть высококонкурентным в мировых масштабах. Реализовать этот огромный экспортный потенциал можно через продуктивное взаимодействие с нашей компанией, ведь мы способны не только обеспечить потребности компаний АПК в финансировании и поддержке экспортной деятельности, но и стать катализатором технологической, управленческой и цифровой эволюции сектора, подчеркнул Алексей Чванов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU