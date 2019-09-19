Президент "Анжи" опроверг связь клуба с задержанным в Дагестане Идрисовым
Осман Кадиев прокомментировал инцидент
ИдрисовФото: СОЦСЕТИ
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Задержание Махи Идрисова, занимавшего пост вице-президента ФК "Анжи",прокомментировал теперешний президент клуба Осман Кадиев. Он подчеркнул, что Идрисов сегодня не имеет никакого отношения к "Анжи", как не имел и ранее. Хотя известно, что в марте 2017 года того назначали на приписанную ему в СМИ должность. У Идрисова, напомним, нашли схрон с оружием и боеприпасами.
ИСТОЧНИК KP.RU