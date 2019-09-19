2019-09-19T20:32:13+03:00
Происшествия

Президент "Анжи" опроверг связь клуба с задержанным в Дагестане Идрисовым

Осман Кадиев прокомментировал инцидент
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
ИдрисовИдрисовФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Задержание Махи Идрисова, занимавшего пост вице-президента ФК "Анжи",прокомментировал теперешний президент клуба Осман Кадиев. Он подчеркнул, что Идрисов сегодня не имеет никакого отношения к "Анжи", как не имел и ранее. Хотя известно, что в марте 2017 года того назначали на приписанную ему в СМИ должность. У Идрисова, напомним, нашли схрон с оружием и боеприпасами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24