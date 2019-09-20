В Махачкале ищут двоих парней, избивших мужчину до смерти
Недавно 29-летний житель Дербента скончался в больнице
Фото: МВД по Дагестану
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В Махачкале ищут двоих молодых людей, которые подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью. 16 августа неизвестные напали на 29-летнего жителя Дербента, сильно избили его. В больницу он поступил с тупой травмой брюшной полости, разрывом толстой кишки и внутренним кровотечением. Позднее избитый умер, не приходя в сознание. Полиция просит помочь разыскать 21-летнего Данияла Исбатова и 22-летнего Пахрула Мутамибова.
ИСТОЧНИК KP.RU