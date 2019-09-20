Ставрополец убил владельца квартиры за повышение арендной платы
Он так поколотил мужчину, что тот умер на месте
Фото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:
В Пятигорске мужчине вынесли приговор за избиение человека до смерти. Виктор Шеповалов вечером 11 февраля 2019 года выпивал с хозяином квартиры, которую арендовал. Мужчины поссорились, потому что владелец квадратных метров сообщил о повышении платы и потребовал вернуть долг. Шеповалов избил 61-летнего мужчину, который умер на месте. Шеповалов получил 7 лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU