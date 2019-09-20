Ставрополец убил владельца квартиры за повышение арендной платы

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-20T09:31:52+03:00

Он так поколотил мужчину, что тот умер на месте

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В Пятигорске мужчине вынесли приговор за избиение человека до смерти. Виктор Шеповалов вечером 11 февраля 2019 года выпивал с хозяином квартиры, которую арендовал. Мужчины поссорились, потому что владелец квадратных метров сообщил о повышении платы и потребовал вернуть долг. Шеповалов избил 61-летнего мужчину, который умер на месте. Шеповалов получил 7 лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU