2019-09-20T09:41:31+03:00
Происшествия

В аварии с микроавтобусом в Дагестане погибли двое мужчин

Еще восемь пострадали
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Каякентском районе Дагестана произошла страшная авария с участием трех автомобилей: "Лады Гранта", Hyundai Solaris и микроавтобуса "Мерседес Спринтер" с азербайджанскими номерами. В ДТП погибли двое местных жителей, передает пресс-служба МВД по республике.

- 19 сентября, примерно в половину десятого, 51-летний житель водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер" под управлением 52-летнего гражданина Республики Азербайджан, - передает представитель ведомства, отмечая, что после этого иномарка врезалась в "Ладу Гранта".

На месте погибли 25-летний пассажир Hyundai Solaris и водитель "Гранты". Всех других участников движения отвезли в районную больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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