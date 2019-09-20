2019-09-20T10:39:31+03:00
Общество

Видео: в Ставрополе презентуют единственное в стране неоновое граффити

Желающих зовут на шоу сегодня вечером
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: komitet_26Фото: komitet_26
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20 сентября вечером в центре Ставрополя официально презентуют неоновое граффити. В комитете культуры администрации города сообщили, что в России больше нигде нет такого прогресса уличного искусства. Шоу-открытие запланировано на 19:00. Для ясности организаторы отметили место встречи на карте - задняя часть кинотеатра «Орленок».

Потрясающе красиво: единственное в стране неоновое граффити в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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