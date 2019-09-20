2019-09-20T10:08:14+03:00
Происшествия

После пожара в ТЦ в Грозном прокуратура начала проверку

Причины возгорания устанавливаются
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Чечни проверит детали пожара, который произошел в четверг вечером в ТЦ "Гранд-Парк" в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул- Кадырова организована прокурорская проверка по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк», - сказано в сообщении.

Напомним, пожар в грозненском торговом центре начался внезапно. Несмотря на это, жертв и пострадавших удалось избежать: посетители смогли оперативно выйти, а отстающих и животных вынесли спасатели. Пожарные в составе 12 бригад, в которых были 50 человек, потушили огонь очень быстро.

Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Почему началось горение здания - не известно. Причины предстоит выяснить.

Пожар в ТЦ "Гранд Парк" полностью потушен: эвакуация посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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