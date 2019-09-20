Три человека пострадали в тройном ДТП в Кисловодске

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-20T10:24:29+03:00

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В Кисловодске поздно ночью 19 сентября случилась авария с тремя машинами. Водитель «BUICK REGAL» при повороте налево не уступил дорогу и поочередно допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ-211440» и «Лада Приора», которые двигались со встречного направления. В больницу попали водитель «Бьюика», водитель и пассажир «Приоры».

61-летний водитель «Бьюика» за последние 2 года несколько раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Устанавливаются обстоятельства аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU