Голодающего афганца забрали в больницу после пикета в Дагестане
Еще нескольким ветеранам помогли врачи скорой
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В Махачкале попал в больницу протестующий ветеран боевых действий в Афганистане, а еще нескольким афганцам потребовалась помощь врачей. Еще 17 сентября порядка 20 ветеранов устроили бессрочную голодовку, чтобы добиться жилья от властей. Госпитализированный имел проблемы с желудком и получил поэтому обострение в виде кровотечения и сильных болей. До настоящего времени акция продолжается, и афганцы требуют встречи с главой республики Владимиром Васильевым.
ИСТОЧНИК KP.RU