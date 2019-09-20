Голодающего афганца забрали в больницу после пикета в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-20T10:45:13+03:00

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В Махачкале попал в больницу протестующий ветеран боевых действий в Афганистане, а еще нескольким афганцам потребовалась помощь врачей. Еще 17 сентября порядка 20 ветеранов устроили бессрочную голодовку, чтобы добиться жилья от властей. Госпитализированный имел проблемы с желудком и получил поэтому обострение в виде кровотечения и сильных болей. До настоящего времени акция продолжается, и афганцы требуют встречи с главой республики Владимиром Васильевым.

ИСТОЧНИК KP.RU