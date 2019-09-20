70 пар поженятся в Ставрополе в День города
Молодоженам выдадут сертификат на счастье
Для них прозвучит гимн краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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21 сентября 2019 года станем памятным днем для 70 пар в Ставрополе. Молодожены услышат не только традиционный свадебный марш Мендельсона, но и гимн Ставропольского рая. В ЗАГСе супругам выдадут сертификаты на счастье «Для двоих». В нем будут прописаны обязанности мужа и жены, но все они сводятся к тому, чтобы любить, уважать и заботиться друг о друге.
ИСТОЧНИК KP.RU