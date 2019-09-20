2019-09-20T11:34:55+03:00
Общество

Чеченский богослов стал первым доктором исламских наук в республике

Он часто встречается со студентами, рассказывая о борьбе с радикальными течениями, которые противоречат исламу
Ася АСРЯН
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В Чечне появился первый доктор исламских наук. Этим редким специалистом стал заместитель муфтия республики Асвад Хареханов.

Чтобы получить такое звание, Хареханов защитил диссертацию на тему «Исламоведение и арабистика» по специализации «Шариат, принципы исламского законоведения» в университете Аль-Азхар.

Знания богослова оценивали бывший муфтий Египта и другие доктора шариатских наук.

Заместитель муфтия Хареханов известен в Чечне своей воспитательной работой с молодежью. Богослов часто встречается со студентами, рассказывая о борьбе с радикальными течениями, которые противоречат исламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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