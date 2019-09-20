Три с половиной тысячи маленьких ессентучан защитили от гриппа

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-20T11:58:26+03:00

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Иммунизация в Ессентуках началась с маленьких горожан. Первая партия инактивированной вакцины «Гриппол плюс» пришла вовремя. Почти 2 тысячи детсадовцев и около полутора тысяч школьников уже получили надежный заслон от сезонного вируса.

Сейчас городские школы №№ 1, 6, 9 проходят осеннюю процедуру, на очереди - гимназия «Интеллект». Еще 4700 доз в ближайшее время поступит в курортный город. До 1 ноября прививочные мероприятия будут проведены среди всех желающих.

Среди взрослого населения, в первую очередь, иммунизацию пройдут пожилые люди, работники медицинских и образовательных организаций. Больше 6 тысяч будущих мам края также получат «иммунитет».

Пока ессентукские медработники не отмечают сезонного подъема заболеваемости, а «традиционный» эпидсезон ожидается уже после новогодних праздников. 45% вовремя привитых от гриппа дадут уверенность в стабильной эпидемической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU