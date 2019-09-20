На Ставрополье маленькая колдунья заработала 50 тысяч на снятии порчи

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-20T12:14:03+03:00

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В Пятигорске женщина пожаловалась в полицию на гадалку, которая забрала у нее деньги. Женщины познакомились в соцсетях, ворожея обещала снять порчу магическими обрядами. Она убедила пострадавшую, что на ее муже сглаз. За пять дней на счет гадалки за проведенный ритуал поступило 46 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, когда не обнаружила никакого эффекта.

Подозреваемой оказалась 20-летняя девушка, которая во всем созналась в отделении полиции. Она пояснила, что никакими магическими способностями не обладает и выполнить обещанное не могла.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU