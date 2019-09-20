Племянника экс-главы Дагестана Абдулатипова приговорили за растрату 25 млн

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-20T12:51:46+03:00

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Племянника бывшего главы Дагестана Рамзана Абдулатипова — Асхабали — осудили на четыре года лишения свободы условного срока. Кроме этого, его оштрафовали на 200 тысяч рублей, передает представитель Советского районного суда Махачкалы.

- Суд признал виновным Абдулатипова Асхабали. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Абдулатипов приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в судебном органе.

Абдулатипова привлекли к ответственности за превышение должностных полномочий и растрату 25 миллионов рублей. Как уверяет следствие, с 2013 по 2017 годы мужчина, управляя правительственным гаражом, приказал обслуживать шесть иномарок.

Дело рассматривали в особом порядке, потому что Абдулатипов согласился сотрудничать со следствием. В итоге мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный им ущерб в 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU