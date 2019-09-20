Силовики скрутили начальника почты в КБР, стащившего 3,5 млн рублей пенсий у ветеранов

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-20T13:56:17+03:00

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В Кабардино-Балкарии силовики задержали начальника одного из почтовых отделений Альберта Лампежева. По камерам наблюдения в банке оперативники выяснили, что порядка 3,5 млн рублей, которые в виде пенсий предназначались ветераном Великой Отечественной войны и детям-инвалидам, сотрудник присвоил себе.

Украл - жестко повязали: начальник почты обворовал ветеранов и поплатился.

Задержание прошло не сразу, и похищенных денег у преступника уже нет. Но это не освободит его от обязательной компенсации и, разумеется, уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU