2019-09-20T13:56:17+03:00
Происшествия

Силовики скрутили начальника почты в КБР, стащившего 3,5 млн рублей пенсий у ветеранов

Преступление засняли камеры наблюдения - далее сработала оперативная группа [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии силовики задержали начальника одного из почтовых отделений Альберта Лампежева. По камерам наблюдения в банке оперативники выяснили, что порядка 3,5 млн рублей, которые в виде пенсий предназначались ветераном Великой Отечественной войны и детям-инвалидам, сотрудник присвоил себе.

Украл - жестко повязали: начальник почты обворовал ветеранов и поплатился.

Задержание прошло не сразу, и похищенных денег у преступника уже нет. Но это не освободит его от обязательной компенсации и, разумеется, уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24