Силовики скрутили начальника почты в КБР, стащившего 3,5 млн рублей пенсий у ветеранов
Преступление засняли камеры наблюдения - далее сработала оперативная группа [видео]
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В Кабардино-Балкарии силовики задержали начальника одного из почтовых отделений Альберта Лампежева. По камерам наблюдения в банке оперативники выяснили, что порядка 3,5 млн рублей, которые в виде пенсий предназначались ветераном Великой Отечественной войны и детям-инвалидам, сотрудник присвоил себе.
Украл - жестко повязали: начальник почты обворовал ветеранов и поплатился.
Задержание прошло не сразу, и похищенных денег у преступника уже нет. Но это не освободит его от обязательной компенсации и, разумеется, уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU