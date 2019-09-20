Карма Кармадона: Северная Осетия вспоминает группу Сергея Бодрова
Жертвами ледника стали больше сотни человек, в том числе съемочная группа актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего
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В Северной Осетии 20 сентября почтили память погибших при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье.
Каждый год сотни людей съезжаются в село Гизель, чтобы возложить цветы и зажечь свечи у памятника жертвам природной катастрофы. Известно, что ледник остановился в нескольких километрах от этого населенного пункта.
Напомним, что жертвами ледника в 2002 году стали больше сотни человек, в том числе съемочная группа актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего и артисты конного театра «Нарты».
ИСТОЧНИК KP.RU