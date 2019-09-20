Сотрудницу железноводской прокуратуры осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-20T14:22:23+03:00

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Старший помощник прокурора Железноводска 44-летняя Диана Михайлова осуждена за мошенниче6ство. Она переоформила по поддельным документам земельный участок на своего родственника.

25 августа 2016 года ее уволили из прокуратуры. А в январе 2017 года на нее и родственника завели уголовное дело. 13 сентября Лермонтовский суд признал Михайлову виновной и назначил штраф 150 тыс рублей и 4 года условно. Родственник отделался штрафом в 100 тыс рублей и условным сроком 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU