Изобретение осетинского учёного отметил Владимир Путин

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-20T15:17:37+03:00

Благодаря Владиславу Заалишвили в Северной Осетии появилась сеть станций, контролирующих сейсмичность в регионе

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Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград особенно отличившимся в различных сферах гражданам России.

В их числе оказался директор Владикавказского научного центра академии наук Владислав Заалишвили. Осетинский учёный получил звание «Заслуженный изобретатель РФ».

Благодаря ученому в Северной Осетии появилась сеть станций, которые контролируют сейсмичность в регионе.

- Владислав Заалишвили мог бы заниматься наукой в любом государстве мира, но принял решение остаться в Северной Осетии, - поделился доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Кусраев.

ИСТОЧНИК KP.RU