Изобретение осетинского учёного отметил Владимир Путин
Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград особенно отличившимся в различных сферах гражданам России.
В их числе оказался директор Владикавказского научного центра академии наук Владислав Заалишвили. Осетинский учёный получил звание «Заслуженный изобретатель РФ».
Благодаря ученому в Северной Осетии появилась сеть станций, которые контролируют сейсмичность в регионе.
- Владислав Заалишвили мог бы заниматься наукой в любом государстве мира, но принял решение остаться в Северной Осетии, - поделился доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Кусраев.
ИСТОЧНИК KP.RU