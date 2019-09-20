2019-09-20T15:17:28+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник ФСБ осужден в Ставрополе

Мужчина брался решать проблемы ставропольцев с законом за крупные суммы
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае за мошенничество осужден Александр Зигуненко. С 2015 по 2016 годы он представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и предлагал знакомым свою помощь за деньги. Жителю Пятигорска он якобы мог помочь с покупкой муниципальной земли за 1 млн 600 тыс рублей. «Клиент» передал ему часть суммы — полмиллиона рублей.

В июле Зигуненко обманул еще одного ставропольца, предложив ему содействие в уклонение от уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, за 2 550 000 рублей.

В 2017 году мошенника поймали и возбудили против него уголовного дело. А 19 сентября суд Ставрополя вынес приговор: 4 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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