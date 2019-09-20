Лже-сотрудник ФСБ осужден в Ставрополе
В Ставропольском крае за мошенничество осужден Александр Зигуненко. С 2015 по 2016 годы он представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ и предлагал знакомым свою помощь за деньги. Жителю Пятигорска он якобы мог помочь с покупкой муниципальной земли за 1 млн 600 тыс рублей. «Клиент» передал ему часть суммы — полмиллиона рублей.
В июле Зигуненко обманул еще одного ставропольца, предложив ему содействие в уклонение от уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, за 2 550 000 рублей.
В 2017 году мошенника поймали и возбудили против него уголовного дело. А 19 сентября суд Ставрополя вынес приговор: 4 года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU