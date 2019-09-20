2019-09-20T17:50:53+03:00
Общество

«Нашли его изломанным, умирающим»: пес-невидимка Эдельвейс продолжает верить в людей

Несмотря на все тяготы, собака продолжает безумно любить людей
Ася АСРЯН
Поделиться:
https://vk.com/priyt_ld26https://vk.com/priyt_ld26
Изменить размер текста:

Волонтеры приюта «Лучший друг» в поисках теплого дома для мечтательного пса-невидимки по кличке Эдельвейс.

Эдельвейса два года назад сбила машина. Раненный пес от сильного удара отлетел на обочину, а водитель поехал дальше. Малышу повезло, его нашли добрые люди и отвезли в клинику, где он прошел длительный курс лечения и реабилитации.

Сейчас Эдельвейс здоров. Нежный пес неяркой наружности, он не стремится понравиться и выделиться. Мечтательный юноша любит полежать в тишине, задумчиво уставившись на облака.

Но, увы, забирать его никто не торопится.

— Эдельвейс необычен разве что благоговейным трепетом перед человеком и безграничной любовью к нему. Он не будет охранять, он создан только для любви и понимания. Он залечит любые душевные раны своей суперспособностью, которой владеют только собаки, — делится администратор приюта «Лучший друг» Валентина Кот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Траят, не пускают греться": Хатико, 12 лет ждущий умершего хозяина, ищет новый дом

У собаки 12 лет назад умер любящий хозяин. Все эти годы она в любую погоду преданно ждет его у подъезда, где жила ранее (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число отдыхающих в Ессентуках выросло на 10 процентов
Центр национальных культур с тремя залами для балета построят в Ставрополе
Коррупционный скандал зреет в Невинномысске из-за дела о взятке экс-полицейским
В Железноводске пройдет забег за iPhone
Воинское кладбище Кисловодска оккупировали коровы
Изобретение осетинского учёного отметил Владимир Путин
Лже-сотрудник ФСБ осужден в Ставрополе
Карма Кармадона: Северная Осетия вспоминает группу Сергея Бодрова
Нашли пачки денег, бронежилеты, автоматы: завели уголовное дело на бывшего вице-президента "Анжи"
«Девушка заступилась, но её не слышали»: Толпа дагестанцев до смерти забила молодого мужчину
По 25 жизненным ситуациям ставропольцы смогут получить документы онлайн
Сотрудницу железноводской прокуратуры осудили за мошенничество
В КЧР из окна 3 этажа выпал маленький ребенок
Пожилой альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе
Силовики скрутили начальника почты в КБР, стащившего 3,5 млн рублей пенсий у ветеранов
Племянника экс-главы Дагестана Абдулатипова приговорили за растрату 25 млн
Ставропольчанка попросила опознать залезшего к ней зверя
На Ставрополье маленькая колдунья заработала 50 тысяч на снятии порчи
Три с половиной тысячи маленьких ессентучан защитили от гриппа
Чеченский богослов стал первым доктором исламских наук в республике
В Ставрополе заключенному добавят срок за взятку в колонии
70 пар поженятся в Ставрополе в День города
Голодающего афганца забрали в больницу после пикета в Дагестане