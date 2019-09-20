«Нашли его изломанным, умирающим»: пес-невидимка Эдельвейс продолжает верить в людей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-20T17:50:53+03:00

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Волонтеры приюта «Лучший друг» в поисках теплого дома для мечтательного пса-невидимки по кличке Эдельвейс.

Эдельвейса два года назад сбила машина. Раненный пес от сильного удара отлетел на обочину, а водитель поехал дальше. Малышу повезло, его нашли добрые люди и отвезли в клинику, где он прошел длительный курс лечения и реабилитации.

Сейчас Эдельвейс здоров. Нежный пес неяркой наружности, он не стремится понравиться и выделиться. Мечтательный юноша любит полежать в тишине, задумчиво уставившись на облака.

Но, увы, забирать его никто не торопится.

— Эдельвейс необычен разве что благоговейным трепетом перед человеком и безграничной любовью к нему. Он не будет охранять, он создан только для любви и понимания. Он залечит любые душевные раны своей суперспособностью, которой владеют только собаки, — делится администратор приюта «Лучший друг» Валентина Кот.

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ИСТОЧНИК KP.RU