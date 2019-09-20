Коррупционный скандал зреет в Невинномысске из-за дела о взятке экс-полицейским

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-20T16:22:25+03:00

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Экс-начальник невинномысской госавтоинспекции пытается отмазать подчиненного с помощью жены-судьи. Об этом пишет Newstracker со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В суде города химиков рассматривают уголовное дело против экс-инспектора Тимура Мамижева. Рассмотрение повторное, так как предыдущий состав суда вынес оправдательный вердикт, а краевой суд с этим не согласен. Бывший руководитель ГИБДД майор Виктор Рахманин пытается спасти его вместе с женой Ренатой Рахманиной, которая работает судьей в Невинномысском городском суде.

Все началось с того, что в сентябре 2016 года женщина в Кочубеевском районе попала в ДТП и скрылась с места происшествия. Когда ее разыскали и составили протокол, двое инспекторов предложили женщине замять дело за 15 тысяч рублей. При передаче взятки Мамижев и его подельник были задержаны.

По словам источника в правоохранительных органах, Рахманин был в курсе ситуации и опасался, что инспектор может рассказать о его деятельности. Поэтому он так заинтересован в оправдании бывшего подчиненного. В 2017 году второго инспектора приговорили к крупному штрафу и запрету работать в правоохранительных органах на 5 лет, а Мамижиева оправдали.

Вышестоящая инстанция отменила это решение, и дело рассматривают уже новым составом. Но все говорит о том, что возможен еще один оправдательный приговор.

По данным источника в правоохранительных органах, есть доказательства тотальной коррупции не только в Госавтоинспекции Невинномысска, но и в городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU