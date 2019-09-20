Центр национальных культур с тремя залами для балета построят в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-20T16:48:08+03:00

Он станет базой для тренировок знаменитого ансамбля «Ставрополье»

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86 млн рублей выделено на разработку проекта центра национальных культур, который хотят создать на Ставрополье.

В нем смогут тренироваться творческие коллективы региона, в том числе знаменитый ансамбль "Ставрополье".

Центр собираются оборудовать выставочным пространством площадью 3 тыс. кв. м., двумя зрительными залами, тремя балетными залами, комнатой звукозаписи, мастерскими.

ИСТОЧНИК KP.RU