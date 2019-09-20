На всемирно известного итальянского дизайнера надели вязаный свитер в КБР
Стефано Риччи остался доволен подарком
Эльбрус Согаев Магомед презентовал итальянскому моднику вязаный балкарский свитер
Изменить размер текста:
Знаменитому дизайнеру в КБР подарили национальный свитер. Итальянец Стефано Риччи приехал в Приэльбрусье за местными видами и национальной кухней. Глава сельского поселения Эльбрус Согаев Магомед презентовал итальянскому моднику вязаный балкарский свитер, который понравился гостю, пишет паблик Direct kbr.Имя Стефано Риччи ассоциируется с роскошным итальянским образом жизни. Под этим названием открыто 60 монобрендовых бутиков по всему миру с одеждой и аксессуарами.
ИСТОЧНИК KP.RU