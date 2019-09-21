День города Ставрополя 2019: кадры с празднования на площади Ленина

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-21T10:47:05+03:00

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В региональной столице продолжают отмечать день города Ставрополя и Ставропольского края. Наш фотокорреспондент Дмитрий Ахмадуллин работает на местах, где празднуют знаменательный день.

На площади Ленина собралось очень много людей. Им обеспечили обширную культурную программу, состоящую не только из официальных частей.

Хмурые облака не отпугнули обычных жителей СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Программу выступлений на площади Ленина выстроили так, чтобы она понравилась и взрослым, и детям. Сначала, например, под музыку, исполняемую ставропольским оркестром, вальсировали молодые парни с милыми девушками.

Люди кружат вальсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский оркестр играет для всей публики. И играет хорошоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Затем началось полномасштабное шествие, в котором участвовали артисты и акробаты. Дети были в восторге.

Артисты на ходуляхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но на площади танцуют не только плавно и элегантно, но и порывисто и зажигательноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недалеко от этого всего стояли тракторы. Все желающие могли на них посмотреть, сфотографироваться на их фоне, а если умело попросить, то и поковыряться внутри.

А рядом проходит показ сельскохозяйственной техникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU