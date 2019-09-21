2019-09-21T12:54:18+03:00
Происшествия

Дагестанцы устроили в Петербурге драку "стенка на стенку" со стрельбой

В ходе конфликта пострадали пять человек
Варвара АНТОНОВА
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В ночь с 20 на 21 сентябре на одной из улиц Петербурга молодые люди устроили потасовку, в ходе которой были слышны выстрелы. Участниками драки со стрельбой оказались уроженцы Дагестана.

Разборки проходили в формате "стенка на стенку" во дворе спального района. Местные жители проснулись даже не от криков, а от выстрелов. Драка завязалась в четыре утра.

Жильцы домов стали звонить в полицию, чтобы те утихомирили бойцов. Как сообщают в правоохранительных органах, в выяснении отношений участвовали 16 уроженцев Дагестана и Армении. В итоге пять человек были ранены. Подробности конфликта выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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