День города Ставрополя 2019: "Стрижи" "нашумели" и испугали детей - видео

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-21T14:49:53+03:00

Однако все остались довольны

Изменить размер текста: A A

В день города Ставрополя выступила легендарная пилотажная группа "Стрижи". Их выступление попало на видео и в объектив нашего фотографа Дмитрия Ахмадуллина.

"Стрижи" в делеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на шум, людям шоу понравилосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее тренировка летчиков взбудоражила горожан. Отметим, что "Стрижи" уже выступали на Ставрополье. Высший пилотаж они показали в Железноводске, где устроили авиашоу.

"Стрижи" летают в день города Ставрополя.

Дети закрывали уши рукамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первым делом самолеты. А вот и девушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольское шоу "Стрижей" проходило над Владимирской площадью. Люди, кроме этого, могли поглазеть на боевую технику, а также сфотографироваться с людьми в форме.

Парк военной техникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На празднике царит спокойствиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU