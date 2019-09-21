День города Ставрополя 2019: "Стрижи" "нашумели" и испугали детей - видео
В день города Ставрополя выступила легендарная пилотажная группа "Стрижи". Их выступление попало на видео и в объектив нашего фотографа Дмитрия Ахмадуллина.
"Стрижи" в делеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Несмотря на шум, людям шоу понравилосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ранее тренировка летчиков взбудоражила горожан. Отметим, что "Стрижи" уже выступали на Ставрополье. Высший пилотаж они показали в Железноводске, где устроили авиашоу.
"Стрижи" летают в день города Ставрополя.
Дети закрывали уши рукамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Первым делом самолеты. А вот и девушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ставропольское шоу "Стрижей" проходило над Владимирской площадью. Люди, кроме этого, могли поглазеть на боевую технику, а также сфотографироваться с людьми в форме.
Парк военной техникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На празднике царит спокойствиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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