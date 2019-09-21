2019-09-21T14:49:53+03:00
Общество

День города Ставрополя 2019: "Стрижи" "нашумели" и испугали детей - видео

Однако все остались довольны
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Стрижи" "нашумели" и испугали детей"Стрижи" "нашумели" и испугали детейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В день города Ставрополя выступила легендарная пилотажная группа "Стрижи". Их выступление попало на видео и в объектив нашего фотографа Дмитрия Ахмадуллина.

"Стрижи" в деле Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Стрижи" в делеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на шум, людям шоу понравилось Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на шум, людям шоу понравилосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее тренировка летчиков взбудоражила горожан. Отметим, что "Стрижи" уже выступали на Ставрополье. Высший пилотаж они показали в Железноводске, где устроили авиашоу.

"Стрижи" летают в день города Ставрополя.

Дети закрывали уши руками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети закрывали уши рукамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первым делом самолеты. А вот и девушки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первым делом самолеты. А вот и девушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольское шоу "Стрижей" проходило над Владимирской площадью. Люди, кроме этого, могли поглазеть на боевую технику, а также сфотографироваться с людьми в форме.

Парк военной техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парк военной техникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На празднике царит спокойствие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На празднике царит спокойствиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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