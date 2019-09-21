В Чечне сгорел мебельный цех на 500 квадратных метров

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-21T16:25:07+03:00

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В чеченском городе Шали сгорел мебельный цех, площадь которого составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Мебельный цех был построен на частной территории. Возгорание произошло в час дня, пожар получил второй ранг сложности. В тушении принимали участие восемь единиц техники и 30 человек.

- Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован, погибших и пострадавших нет, на соседние здания огонь не перекинулся, - передают в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, почему произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU