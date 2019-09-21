В Чечне сгорел мебельный цех на 500 квадратных метров
В чеченском городе Шали сгорел мебельный цех, площадь которого составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
Мебельный цех был построен на частной территории. Возгорание произошло в час дня, пожар получил второй ранг сложности. В тушении принимали участие восемь единиц техники и 30 человек.
- Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован, погибших и пострадавших нет, на соседние здания огонь не перекинулся, - передают в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, почему произошел пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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