"Ахмат" упустил победу над "Крыльями Совета" на 94-ой минуте
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Десятый тур для "Ахмата" закончился ничьей с "Крыльями Советами" на "Ахмат-Арене". Грозненцы упустили победу на последних минутах.
Первый гол футболисты забили на 27-й минуте, отличился нападающий "Ахмата" Андрес Понсе. Во втором тайме, на четвертой добавленной минуте, "Крылья Совета" вырвали ничью: забил защитник Максим Карпов.
Сейчас "Ахмат" занимает 12 место, набрав девять очков. Следующий матч грозненцы сыграют с "Сочи".
ИСТОЧНИК KP.RU
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