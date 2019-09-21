День города Ставрополя 2019 года: салют прогремел на весь центр
Салютом заканчивается каждый день города Ставрополя
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Традиционно день города Ставрополя заканчивается салютом. Люди со всех уголков города съехались в центр, чтобы посмотреть на небесное зрелище.
Многие люди стали сравнивать этот салют с тем, что был на открытии и закрытии "Студенческой весны". Почти все горожане уверены, что масштаб этого салюта оказался под стать тем. Но ему недоставало той же художественности и изобразительности.
Салют на день города Ставрополя 2019. Видео: Ангелина Корнеева.
ИСТОЧНИК KP.RU