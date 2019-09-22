2019-09-22T11:15:02+03:00
Спорт

Результат боя Аскар Аскаров — Брэндон Морено: дагестанца почти нокаутировали, но он дотянул до ничьей

Результатом боя Аскар Аскаров — Брэндон Морено в наилегчайшем весе на UFC Fight Night 159 стала ничья
Андрей ЗОБОВ
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Фото: ufc.comФото: ufc.com
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Результат боя Аскар Аскаров — Брэндон Морено: дагестанский суперлегковес был близок к провалу и почти нокаутирован мексиканцем. Однако ему хватило сил дотянуть до конца поединка. Судейским решением в поединке была зафиксирована ничья.

Дагестанец Аскаров среди букмекеров был явным фаворитом поединка — боец имеет прекрасные навыки борьбы и безупречную статистику: 10 побед в 10 поединках, 7 — приёмами и ещё 3 — нокаутом. Многие видели в нём молодого Хабиба, только в наилегчайшем весе. И с начала боя он вышел доказывать свой статус.

Результат боя Аскар Аскаров Брэндон Морено.Дагестанец был близок к нокауту, но дотянул до ничьей

Первый из трёх раундов он уверенно забрал себе. Дагестанцу удалось повалить соперника и создать несколько опасных моментов. Но Морено неплохо защищался и, высвободившись из хватки даже успел сесть на оппонента. Правда, здесь отлично отзщищался уже Аскаров.

Второй раунд тоже можно было бы засчитать российскому спортсмену, если бы не его концовка. Аскаров попытался провести очередной тейкдаун, повалив соперника на ковёр, но нарвался на сильнейший удар ногой. Он почти отправился в нокаут и с трудом «выжил», последние 30 секунд чудом удерживая ноги соперника.

После этого третья пятиминутка осталась за Морено. Он даже смог навязать борьбу дагестанцу в партере и достаточно долго удерживал его. Однако выйти на удушающий не получилось. Всё закончилось судейской ничьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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