2019-09-22T12:58:17+03:00
Общество

Ставропольцы решили восстановить съеденный арт-объект

На день города жители краевой столицы бесцеремонно сожрали слона
Андрей ЗОБОВ
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Скелет Южного слона — одного из символов СтавропольяСкелет Южного слона — одного из символов СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Ставрополя объявили флешмоб по восстановлению съеденного на День города арт-объекта — яблочного слона. Поразительный инцидент произошёл днём 21 сентября.

На Александровской площади краевой столицы одна из ферм создала удивительного слона из яблок. Животное выбрали неспроста: Ставрополье считают «родиной слонов». Древних южных слонов. В краевом музее есть целых два редчайших экспоната — скелета южного слона (мамонта). Всего в мире их семь.

Однако подарок жители краевой столицы решили оценить не на вид, а на вкус. Нанизанные на каркас яблоки пошли на полдник гуляющим людям, что глубоко разочаровало авторов поделки и вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Большинство жителей поступок голодных гуляк осудило. Люди стали приносить к «обглоданному» остову яблоки. Акцию поддержал и глава города Андрей Джатдоев, пообещавший поделиться с животным плодами своего сада.

Люди объявили флешмоб по восстановлению арт-объекта Фото: СОЦСЕТИ

Люди объявили флешмоб по восстановлению арт-объектаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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