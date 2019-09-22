В Чечне задержали трёх магов

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-22T14:52:10+03:00

Чародей утверждал, что контактирует с джиннами, а две ведьмы якобы снимали и накладывали порчу

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Охота на магов в Чечне продолжается. На территории республики задержали троих представителей этой загадочной профессии. На этот раз в руки правоохранителей попали две ведьмы и чародей, который, по собственным заверениям, заключил контракт с джиннами.

Местные полицейские уже несколько месяцев активно борются с всевозможными колдунами. Мошенников задерживают и передают в муфтият, где с ними разговаривают богословы. Там чародеев и колдуний заставляют отрекаться от их веры в сверхъестественное, после чего возвращают стражам порядка.

Методы обмана жителей у магов самые разнообразные. На этой неделе среди троицы задержанных оказался мастер по общению с джиннами и две ведьмы. Одна из женщин тоже общалась с духами стихий, рассказывая, что кормила их. Для этого она оставляла лепёшки и мясо в закрытой комнате. Еда, по её рассказам, якобы исчезала.

Вторая ворожея использовала другие методики. Для снятия сглаза она посоветовала женщине искупаться в воде из-под забитой и сваренной курицы. Ещё более сильным средством была вода, в которой омывали мертвеца.

Под пристальными взглядами полиции и богословов все трое отреклись от «шайтана» и извинились перед жителями республики. Сюжет об этом, традиционно, подготовила компания ЧГТРК.

ИСТОЧНИК KP.RU