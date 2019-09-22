Летняя погода вернётся в Ставрополь

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-22T15:41:54+03:00

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В Ставрополь вновь вернётся тепло! По прогнозам синоптиков, солнечная, почти летняя погода порадует жителей края уже в понедельник.

День города Ставрополя и края оказался самым холодным за всё последнее время. Температура упала до +11° днём и +3° ночью. Чуть теплее стало в воскресенье, однако по ощущениям температура почти не изменилась из-за сильнейшего ветра с порывами до 15 м/с.

Улучшение погоды прогнозируют уже с начала следующей недели. В понедельник днём воздух прогреется до +17°, а во вторник уже до +20°. Сквозь тучи будет проглядывать солнышко. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU