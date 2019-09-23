2019-09-23T09:10:39+03:00
Происшествия

На Ставрополье 11-летний мальчик выпал из перевернутого авто и погиб

До конца не ясно, кто управлял автомобилем
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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22 сентября в селе Кочубеевском в аварии погиб мальчик. Водитель за рулем "ВАЗ-21053" при повороте налево зацепил обочину, съехал с дороги и врезался в газовую трубу. Машина перевернулась, из нее выпал не пристегнутый 11-летний пассажир. 25-летний мужчина был госпитализирован, предполагается, что он и управлял машиной. 18-летний пассажир не пострадал. Устанавливаются обстоятельства аварии и личность водителя, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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