На Ставрополье 11-летний мальчик выпал из перевернутого авто и погиб

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-23T09:10:39+03:00

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22 сентября в селе Кочубеевском в аварии погиб мальчик. Водитель за рулем "ВАЗ-21053" при повороте налево зацепил обочину, съехал с дороги и врезался в газовую трубу. Машина перевернулась, из нее выпал не пристегнутый 11-летний пассажир. 25-летний мужчина был госпитализирован, предполагается, что он и управлял машиной. 18-летний пассажир не пострадал. Устанавливаются обстоятельства аварии и личность водителя, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU