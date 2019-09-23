Метрового «яблочного гиганта» съели в Северной Осетии
Заесть гиганта можно было лучшими сортами местных яблок
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Во Владикавказе на День города и республики приготовили сладкий пирог диаметром один метр.
«Яблочного гиганта» испекла лучший пекарь России по версии Worldskills — Элина Кобаидзе. Праздничный пирог разрезали и накормили им гостей первого яблочного фестиваля в республике.
Там же можно было отведать лучшие сорта этого фрукта.
Напомним, что в прошедшие выходные республика отметила 245 лет вхождения Осетии в России, 95 лет создания Северо-Осетинской автономной республики и 235 лет города Владикавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU