Ставрополе ограбил и изнасиловал женщину за углом здания

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-23T10:45:00+03:00

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42-летнего Игоря Гунько из Красногвардейского района осудили за изнасилование и разбой. Ночью 22 января он был пьян, когда заметил на одной из улиц села Труновского 31-летнюю женщину. Он затащил ее за угол здания, приставил нож к шее и потребовал отдать деньги. Женщина отдала ему тысячу рублей, после чего Гунько ее изнасиловал.

Ставрополец получил 7 лет колонии общего режима с лишнем права занимать определенные должности, связанные с управлением транспортом сроком на 1 год 1 месяц 23 дня. Он должен возместить моральный ущерб потерпевшей в размере 150 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU