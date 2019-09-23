«Почему так грязно?»: эко-активисты Пятигорска объявили войну мусору

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-23T10:55:02+03:00

Не все доносят до урн мусор после пикников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Присоединиться к очистке склона на горе Горячей на следующих выходных может любой желающий

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Шприцы, конфетти, окурки, пластиковые стаканы, бутылки и даже одежда с матрасами. Так, неравнодушные жители города-курорта устроили уборку на склонах горы Горячей в Пятигорске.

Эко-активисты собрали 24 мешка мусора, 11 из них – раздельный мусор (стекло, пластик, жестяные банки).

- Почти вся территория по склону усыпана шприцами и бутылками. Полно «удивительных» находок в виде матрасов, посуды, вполне приличной одежды и керамических изделий. Про окурки, конфетти и пластиковые стаканы даже не буду упоминать, их слишком много, - делится организатор субботника.

Идею устроить уборку на склонах горы Горячей, предложили в одном из местных пабликов в соцсети. Сделать полезное дело в свой выходной откликнулись и семьи с детьми.

- На субботнике было много детей. Каждый из них подходил и спрашивал: «Почему так грязно? Неужели нельзя дойти до урны и выбросить туда мусор»? Были и те, кто, усевшись ногами на изуродованную вандалами новую скамейку, насмехались над нами, - возмущается эко-активист.

Между тем в соцсети пятигорчане предлагают продолжить добрую традицию. Присоединиться к очистке склона на горе Горячей на следующих выходных может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU