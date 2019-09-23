В Ставрополе аварию 80+ устроили два водителя
Старушке понадобилась госпитализация
Фото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе 22 сентября 84-летние пенсионеры устроили ДТП. Водитель «Лады Гранты» на улице Живописная при повороте налево не пропустил «ВАЗ-21093», который ехал по улице Доваторцев, и столкнулся с ним. «Гранта» от удара вписалась в припаркованный «ВАЗ-21112».
81-летнюю пассажирку «девятки» госпитализировали с травмой колена и груди.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU