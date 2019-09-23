«Королек – птичка певчая»: Клип певицы из Северной Осетии набрал свыше 7 миллионов просмотров

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-23T12:09:18+03:00

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В сети продолжает набирать просмотры клип молодой певицы из Северной Осетии Бэлы Бекоевой на песню «Ищу тебя». На данный момент видео просмотрели свыше семи миллионов человек.

Вся эта история началась еще в школьные годы. Тогда Бела серьезно увлеклась восточными танцами, литературой и турецкими сериалами. Да так, что решила придумать слова к саундтреку популярного фильма «Королек – птичка певчая».

Песня все это время хранилась на бумаге, и только спустя годы девушка записала и показала собственный вариант «королька».

Как признается Бэла, она никак не ожидала, что песня наберет такую популярность.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=733655&result=OK

ИСТОЧНИК KP.RU