В Ставрополе сняли на видео эксперимент с гадалкой
Она вытаскивала кошелек и пускалась наутек
Изменить размер текста:
Эксперимент над людьми провел в Ставрополе пранкер Некит Михеев, пишет «Ставропольская правда». По легенде парень спрашивал дорогу, а потом к нему подходила женщина, предлагающая погадать или снять порчу. Затем она вытаскивала кошелек из кармана молодого человека и убегала. Экспериментатор говорил людям, что у него больная нога и просил догнать воровку. Бросились за гадалкой не все.
Ставропольцы осудили подобный пранк, посоветовав автору найти работу.
В Ставрополе провели эксперимент с цыганкой, ворующей кошелек.
ИСТОЧНИК KP.RU