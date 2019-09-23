В Ставрополе сняли на видео эксперимент с гадалкой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-23T12:05:18+03:00

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Эксперимент над людьми провел в Ставрополе пранкер Некит Михеев, пишет «Ставропольская правда». По легенде парень спрашивал дорогу, а потом к нему подходила женщина, предлагающая погадать или снять порчу. Затем она вытаскивала кошелек из кармана молодого человека и убегала. Экспериментатор говорил людям, что у него больная нога и просил догнать воровку. Бросились за гадалкой не все.

Ставропольцы осудили подобный пранк, посоветовав автору найти работу.

В Ставрополе провели эксперимент с цыганкой, ворующей кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU