На Ставрополье резко возросла заболеваемость ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-23T12:25:22+03:00

Больше 10 тыс человек пришли в больницы

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По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, на Ставрополье резко увеличилось количество заболевших ОРВИ. За неделю в больницу обратились больше 10 тысяч ставропольцев с характерными симптомами. Это на 22, 4% больше, чем на прошлой неделе.

Такие показатели объясняются циркуляцией сезонных вирусов на фоне работающих школ и детсадов.

Получили вакцину 416 тыс человек, в том числе 76 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU