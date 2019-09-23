На Ставрополье резко возросла заболеваемость ОРВИ
Больше 10 тыс человек пришли в больницы
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По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, на Ставрополье резко увеличилось количество заболевших ОРВИ. За неделю в больницу обратились больше 10 тысяч ставропольцев с характерными симптомами. Это на 22, 4% больше, чем на прошлой неделе.
Такие показатели объясняются циркуляцией сезонных вирусов на фоне работающих школ и детсадов.
Получили вакцину 416 тыс человек, в том числе 76 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU