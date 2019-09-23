Террориста из Северной Осетии осудили за план теракта

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-23T12:52:33+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Тимура Албакова, который хотел совершить террористический акт в селе Чермен Северной Осетии. Он получил десять лет колонии, передает пресс-служба суда.

- Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Албакова Тимура Османовича 1990 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных первой части 30 статьи, пункта "а" второй части 205 статьи, первой части 222.1 статьи, первой части 30 статьи, второй части 205.5 статьи УК РФ, - сказано в сообщении.

Как уверяет следствие, Албаков сговорился с людьми в соцсетях, чтобы он устроил теракт в селе Чермен. Для этого те лица рассказали ему, как сделать бомбу в кустарных условиях, вести разведку и убивать людей. Албаков успел вступить в ИГ* и сделать взрывчатку, но использовать ее не смог.

Мужчине дали десять лет строгого режима и штраф в десять тысяч рублей. Приговор суда попытаются обжаловать в апелляционном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU