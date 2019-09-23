Пирогами и вареньем ессентукские малыши задабривают осень

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-23T13:29:27+03:00

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Осень в детских садах Ессентуков - пора творчества. Накануне в нескольких дошкольных учреждениях курорта развернулись праздничные ярмарки. С помощью родителей и воспитателей во дворах садов появились целые кулинарные выставки, яркие фотозоны, сказочные герои.

Малыши «Аленушки» отдали предпочтение сдобе. От разнообразия блюд из теста пошло и название «Я пеку, пеку, пеку...» Хозяйкой ярмарки в детском саду «Ивушка» стала госпожа «Осень». Здесь фантазия родителей не ограничилась пирогами и булочками.

«Товарами» на импровизированных витринах стали традиционные овощи, домашние соленья, варенья и даже компоты. Маленькими «покупателями» оценивался не только вкусный запах, но и оригинальная упаковка. Под веселую музыку скоморохи встречали гостей и приглашали к столам. После сбора всех участников, состоялся театральный показ «Как старик корову продавал» с участием студентов СГПИ.

Подобная развлекательная форма, по словам ессентукских педагогов, значительно лучше знакомит ребят с временами года, «сезонной» кулинарией, сельхозработами и особенностями русского празднества.

ИСТОЧНИК KP.RU