Точных дат для подачи тепла на Ставрополье не будет

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-23T15:21:20+03:00

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Отопление на Ставрополье будут давать по погоде, а не по графику. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров, подчеркнув: «Люди не должны мёрзнуть».

Подготовка к отопительному сезону почти завершена. 98% от всех многоэтажек и 90% от теплоснабжающих организаций прошли проверку. Предполагается, что до 1 октября готовность будет полной, сообщили в пресс-службе губернатора СК.

ИСТОЧНИК KP.RU