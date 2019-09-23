Точных дат для подачи тепла на Ставрополье не будет
Ориентироваться власти будут на погоду
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Отопление на Ставрополье будут давать по погоде, а не по графику. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров, подчеркнув: «Люди не должны мёрзнуть».
Подготовка к отопительному сезону почти завершена. 98% от всех многоэтажек и 90% от теплоснабжающих организаций прошли проверку. Предполагается, что до 1 октября готовность будет полной, сообщили в пресс-службе губернатора СК.
ИСТОЧНИК KP.RU