2019-09-23T15:37:05+03:00
Происшествия

Ставрополец платил за подругу с карточки своей знакомой

Знакомая, как оказалось, была сильно против
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставрополец покупал ювелирку для подруги с карточки своей знакомой. Опустошив «пластик», мужчина вернул его владелице. 35-летняя жительница Солнечнодольска жест не оценила, написала заявление в полицию. 53-летнего подозреваемого доставили в отдел, где он признался, что украл карточку, находясь в гостях у девушки. Деньги он не обналичивал, просто расплачивался безналичным способом в продуктовом и ювелирном магазинах. Тратился он на другую свою знакомую. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с с использованием электронных средств платежа, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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