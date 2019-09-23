На Ставрополье решали, как потратить дополнительные 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-23T16:20:42+03:00

После принятия поправок в бюджет, к освоению средств приступят немедленно

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На Ставрополье обсудили внесение изменений в краевой бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Корректировка понадобилась в связи с увеличением доходов края больше, чем на 5 млрд рублей. Из федерального центра было привлечено 1,2 млрд рублей.

Эти «бонусы» позволят увеличить объем расходов за этот год до 119,3 млрд рублей. Деньги пойдут на социальную сферу: ремонт объектов здравоохранения, модернизацию общежитий средних специальных образовательных учреждений. 93 млн рублей направят в Фонд защиты прав обманутых дольщиков.

Не исключается увеличение объема финансирования программ благоустройства.

315 миллионов рублей планируется внести в дорожный фонд Ставрополья на 2019 год, 794 — на оказание мер соцподдержки, 234 млн рублей сверху прибавится на господдержку предпринимательства, порядка 125 млн рублей используют на закупку школьных учебников.

Губернатор предупредил, что сразу после принятия поправок в бюджет потребуется срочно начать работы, на которые выделены средства. Дедлайн освоения средств — конец года.

Законопроект о внесении изменений передан в Думу края.

ИСТОЧНИК KP.RU